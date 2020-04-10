Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

Hemşire anneleri için şarkı yaptılarMALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı.

10.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:17
Hemşire anneleri için şarkı yaptılar
MALATYA'da yaşayan 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, hemşire annelerine koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında şarkı hazırladı. Annelerini mutlu eden Tuna ve Mert kardeşlerin vatandaşlara da 'evde kal' mesajı verdiği şarkıyı seslendirdikleri video sosyal medyada ilgi gördü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek için vatandaşların destekleri sürerken, Kemal Özalper İlkokulu'nda eğitim gören 10 yaşındaki Tuna ve 9 yaşındaki Mert Erdal, 22 yıldır hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı anneleri Seher Kiraz Erdal için hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tuna ve Mert, gitar çalarak, seslendirdikleri şarkıyla anneleri ve sağlık çalışanlarına mücadelelerinde destek verirken, vatandaşları da evde kalmaya davet etti.
Mert ve Tuna Erdal kardeşler; 'Benim annem sağlıkçı, sizin için dışarda. Sizde yaşamak için evde kalın Türkiye. Hayat eve sığar, evde hayat var. Bizim için evde kal evde kal Türkiye' sözlerinin yer aldığı şarkıyı hastanede çalışan annelerini görüntülü arayarak seslendirdi. Görüntüle sohbette iki kardeş, annelerini çok özlediklerini, herkes evde kalarak kendisinin anne özlemini giderebileceğini de söyledi. Hemşire anne Seher Kiraz Erdal da, çocuklarıyla gurur duyduğunu kaydederek, "Onları çok seviyorum. Onların verdiği mesajı bende söylüyorum; biz sizin için buradayız sizde bizim için evde kalın" dedi.
Anne ve çocuklarının bu videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis'e geliyor
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
Haberler ›› Güncel ››MALATYA Hemşire anneleri için şarkı yaptılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi - Haber 09:44: Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haber 09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber