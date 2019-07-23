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Malatya heyeti AB'nin desteklediği spor projesinin Atina'daki toplantısına katıldı

Spor Bilimleri Fakültesinin koordinatör olduğu "Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Topluma Entegrasyonunun Sağlanması" isimli AB proje toplantısı Türkiye, Hırvatistan, Polonya ve Portekizli ortakların katılımı ile 16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz'in...

23.07.2019 10:42 Malatya heyeti AB
Spor Bilimleri Fakültesinin koordinatör olduğu "Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Topluma Entegrasyonunun Sağlanması" isimli AB proje toplantısı Türkiye, Hırvatistan, Polonya ve Portekizli ortakların katılımı ile 16-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Lousada şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye'den İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ortak olduğu "Mülteci Çocukların Spor Eğitimi ile Topluma Entegrasyonlarının Sağlanması (Hepa2rkids)" isimli projenin toplantısı ise 19-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den ortakların katılımı ile Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantılara İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini temsilen proje yöneticisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, proje araştırmacıları öğretim görevlisi Şakir Tüfekçi, araştırma görevlisi Yalın Aygün, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İngilizce öğretmeni Birol Çağlayan ve beden eğitimi öğretmeni Ahmet Dalcı katıldı.

Proje yöneticisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, proje toplantılarının çok başarılı ve verimli geçtiği ifade ederek, "Türkiye'den İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ortak olduğu "Mülteci Çocukların Spor Eğitimi ile Topluma Entegrasyonlarının Sağlanması projesinin toplantısı Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den ortakların katılımı ile Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirdik. Çok başarılı ve verimli bir toplantı oldu" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Hırvatistan, Türkiye, Spor

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