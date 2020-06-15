MALATYA-Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası

Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezasıMALATYA'da, polis ekiplerince horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında kumar oynayan ve oynatan 38 kişi yakalandı.

15.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:42
Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası
MALATYA'da, polis ekiplerince horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında kumar oynayan ve oynatan 38 kişi yakalandı. 38 şüpheliye, 46 bin 550 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir iş hanında horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında kumar oynayan ve oynatan 38 kişiye 46 bin 550 lira para cezası yazıldı. Dövüştürülen 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilerek korumaya alındı. Horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli ise gözaltına alındı. MALATYA-Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos’ta başlatacak Haber
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan’dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin’den yorum gecikmedi Haber
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Haberler››Güncel››MALATYA-Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: YKS sınav yerleri açıklandı - Haber 14:51: Son dakika haberleri | İsrailli Bakan: "Tek taraflı ilhak İsrail'in geleceği için tehlikeli olur" - Haber 14:51: BM'den İdlib'e 48 tır insani yardım - Haber 14:51: YKS adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Haber 14:51: Gaziantep'te LGS sınavına girecek öğrenciler için Kovid-19 koruması - Haber 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber 14:08: Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı - Haber 13:55: Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi - Magazin