MALATYA Husumetli komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı

Husumetli komşular arasında satırlı-bıçaklı kavga: 5 yaralı

Malatya'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali, Şaban ve Adile Tanrıverdi ile Nihat ve Feyzullah Karakuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahalle ve hastanelerde önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA