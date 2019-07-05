05.07.2019 22:04
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MALATYA Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladıMALATYA'da, C.B., aralarında husumet bulunan İhsan M.'yi tüfekle vurarak yaraladı.

Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
MALATYA'da, C.B., aralarında husumet bulunan İhsan M.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli C.B., olaydan sonra kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan C.B. ile İhsan M. bir kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar İhsan M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. MALATYA Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Güncel

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