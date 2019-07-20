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MALATYA HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURARAK YARALADI

MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.

20.07.2019 11:13
MALATYA'da, Soner D., aralarında husumet bulunan Ahmet K.'yı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Soner D., kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Soner D. evden aldığı tüfekle Ahmet K.'ya ateş etti. Kanlar içinde yığılan Ahmet K.'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet K.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, olay sonrası otomobille kaçan Soner D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. MALATYA HUSUMETLİSİNİ TÜFEKLE VURARAK YARALADI
Kaynak: DHA
Polis, Güncel

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