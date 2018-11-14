"Malatya İçin Yeni Bir Üniversite Demek, Yeni Bir Kalkınma Hamlesi Demek"

Prof. Dr. Saran, "Malatya için yeni bir üniversite demek, yeni bir kalkınma hamlesi demek" diyerek, ziyaretinde üniversitede umutlu bir geleceğin olduğunu gördüğünü ifade etti.

-" Büyük bir sevinç duydum"

Ziyarette konuşan Vali Prof. Dr. Ulvi Saran, Malatya'da ikinci bir devlet üniversitenin kurulmuş olmasından dolayı sevinçduyduğunu ifade ederek, "Malatya'ya bu gelişimde şehrin ikinci bir devlet üniversitesine, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne kavuşmuş olmasından büyük bir sevinç duydum. Üniversitemizi yerinde ziyaret ederek geleceğe dair umutlu bir geleceğin olduğunu düşündüm. Malatya için yeni bir üniversite demek, yeni bir kalkınma hamlesi demek. Bu bakımdan büyük bir iftihar vesilesi. Şehrimizin her yönüyle gelişiyor ve kalkınıyor görmek benim için bir bahtiyarlık." şeklinde konuştu.

-"Fakültelerimizin açılması ile ilgili süreci sürdürüyoruz"

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ziyaret için teşekkür ederek, "Hem Malatya Film Festivali'nin, hemdeMalatya Kitap Fuarının mimarı olarak üniversitemizi ziyaretiniz bizi de onure etti. Üniversitemiz ikinci üniversite, emekleme döneminde ve yakında artık yürüyecek.Fakültelerimizin açılması ile ilgili süreci sürdürüyoruz.Başta kayısı olmak üzere yerel ürünlerimizin öğrencilerimizle birlikte bilimsel çalışmasının yapıldığı hem tarım, hem geleneksel tıp alanında sağlığa da destek verecek bir şekilde kalite standartlarını da uygulayarak kurulma misyonumuz var.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atanmış olmanın da onurunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Vali Prof. Dr. Saran'a geleceğe yönelik hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin anısına Rektör Prof. Dr. Karabulut, Vali Prof. Dr. Saran'akayısı hediye etti.