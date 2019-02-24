Malatya İdmanyurdu'ndan 3 Transfer Birden

Kaynak: İHA

Bu sezon yaptığı transferlerle ve oynadığı futbolla Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde adından sıkça söz ettiren, B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu, transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirdi ve 3 önemli oyuncuyu daha kadrosuna kattı.Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi'nde oynadığı 9 maçta aldığı 24 puanla lider durumunda bulunan Malatya İdmanyurdu daha önce Malatya Amatör ve BAL'da top koşturan Cihat Vurmaz, Pursaklar Belediyespor'da top koşturan Hakan Büyükçelebi ve önceki sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan 11 Nisanspor'a transfer olan Bedrettin Bulguru'yu kadrosuna kattı. Hedeflerinin 1. Amatör liginde şampiyon olup BAL liginde mücadele etmek olduğunu belirten Onursal Başkan Teoman Mutlu, "Sezona şampiyonluk ve Bölgesel Amatör Futbol Ligi hedefiyle başladık. İyi bir takımımız var. Yeni transferlerimizle kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımımız şu an grubunda lider ve kalan maçlarımızda istediğimiz sonuçları alarak, hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA