Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı

Malatya Bölgesel Amatör Ligde takımlarından Malatya İdmanyurdu Kulübü, virüs salgınında canını hiçe sayarak toplumun sağlığı için çalışan sağlık personellerine tesislerini açtığını duyurdu.

31.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:57
Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı
Malatya Bölgesel Amatör Ligde takımlarından Malatya İdmanyurdu Kulübü, virüs salgınında canını hiçe sayarak toplumun sağlığı için çalışan sağlık personellerine tesislerini açtığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, tesislerin dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını sağlık personellerine hizmet verebilecek durumda olduğu duyuruldu.

Kulüp yönetiminin açıklaması şu şekilde: "2019 2020 Sezonunda Kulübümüze kazandırılan Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Tesisleri Dünyayı sarsan ve şehrimizde de kendisini hissettirmeye başlayan korona virüs hastalığı (COVID-19) ile verilen savaş kapsamında hijyen temizliği yapılmış, Kulüp Onursal Başkanımız Teoman Mutlu'nun direktifleri doğrultusunda Malatya İl Sağlık müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi emirlerine bırakılmıştır.. Tesisimizde sağlık çalışanlarımız rahatlıkla kalabilir istirahatlarını Tesisimizde yapabilirler. İnsanlık için inanılmaz bir gayret sarf eden Sağlık çalışanlarımızın sonuna kadar yanındayız." - MALATYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Teoman, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Pelle’nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Spor
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
G.Saray’a Babel’den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi Spor
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo’nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural’dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk Spor
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Spor
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
’Terim korona olmadı’ yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi Spor
"Terim korona olmadı" yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi
Hastaneden taburcu olan Terim, karantinada ilk kez konuştu Spor
Hastaneden taburcu olan Terim, karantinada ilk kez konuştu
G.Saray da akıma uydu! İşte maaşında indirim istenecek 4 yıldız Spor
G.Saray da akıma uydu! İşte maaşında indirim istenecek 4 yıldız

Son Dakika Spor Haberleri

13:02: Denizlispor Barrow'u sildi - Spor 12:48: Hüseyin Çimşir, takımına en iyi etki yapan teknik adam! - Spor 12:48: Cihat Arslan: "Şu anda insan sağlığı en önemlisi. Futbol birinci önceliğimiz değil..." - Spor 12:43: İddaa'dan bir ilk daha! "Masa Tenisi" maçları CANLI BAHİS fırsatıyla Misli.com'da... - Spor 12:43: NBA efsanesi Kobe Bryant'ın son havlusu 197 bin TL'ye satıldı - Spor 11:46: Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti - Spor 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:43: Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir - Spor 10:28: Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi - Spor 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 09:50: Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz? - Spor 09:10: Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım - Spor