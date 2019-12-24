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Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin fotoğrafları incelemesi ve tercihte bulunması MALATYA - Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

24.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:49
İl Komutanı Albay Necmi İnce'nin fotoğrafları incelemesi ve tercihte bulunması MALATYA - Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
İnce, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Seçimini kategorisinde haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" isimli fotoğrafından yana kullanan Albay İnce, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.
İnce, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.
Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, AA'nın

Necmi İnce, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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