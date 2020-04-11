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Malatya ilçelerinde sokağa çıkma yasağı

30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya ve 13 ilçesinde de yasak uygulanıyor.

11.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:31
Malatya ilçelerinde sokağa çıkma yasağı

30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya ve 13 ilçesinde de yasak uygulanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin aralıksız sahada olduğu ilçelerde yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.


Korona virüs salgınına karşı koruyucu tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürüyor. Malatya'da da gece başlayan yasak nedeniyle sokak ve caddeler bomboş kaldı. Genelgede sokağa çıkma yasağından muaf olanlar dışında kimsenin çıkmadığı Malatya'da tüm ilçelerde de güvenlik güçleri sıkı tedbirler aldı.


Malatya'da kent merkez ilçelerin yanı sıra Hekimhan, Arapgir, Pütürge, Doğanyol, Darende, Akçadağ, Kuluncak, Kale, Doğanşehir, Yazıhan ve Arguvan'da halk yasağa uyuyor.


Darende ilçesinde sokağa çıkma yasağı ile birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Polis ekipleri devriye gezerek sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi. İlçedeki fırınlarda evlerinden çıkamayan vatandaşların siparişlerini evlerine teslim ediyor.


Hekimhan ilçesinde de yine aynı şekilde halk sokağa çıkma yasağına uyuyor. İlçe meydanı boş kalırken, ilçe de camilerde ezan sonrası da sokağa çıkma yasağı duyurusu sıkça tekrarlanıyor.


Arapgir ilçesinde de gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte sokaklar boşalırken, fırınlar halka ekmek yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.


Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de güvenlik güçleri halkı sokaklara çıkmaması konusunda uyarırken, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.


Yazıhan ilçesinde de diğer ilçelerde olduğu gibi yasağa uyuluyor. Güvenlik güçlerinin sık sık devriye gezdiği ilçede birçok fırın da siparişleri evlere teslim etmek için çalışıyor.


İlçelerin genelinde sokağa çıkma yasağına genel olarak uyulduğu gözlemlenirken, güvenlik güçlerinin de denetimleri aralıksız sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Polis, Güncel
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