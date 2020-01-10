Haberler » Güncel » Malatya inşaatlardan 3 milyon tl'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haber

Malatya inşaatlardan 3 milyon tl'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İnşaatlardan 3 milyon TL'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandıMALATYA'da, polisin 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği, inşaatlardan 3 milyon TL değerinde malzeme çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

10.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:41
İnşaatlardan 3 milyon TL'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı
MALATYA'da, polisin 1200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettiği, inşaatlardan 3 milyon TL değerinde malzeme çalan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 19 inşaattan piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, hırsızlıkların yaşandığı adreslerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler izledikleri 1200 saatlik görüntünün ardından şüphelileri ve adreslerini tespit etti.
, hırsızlığı yaptığı belirlenen, Ö.D., H.Ç. ve Y.K.'yı düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 141 çeşit toplam 3 bin parça inşaat malzemesi ele geçirildi. Çalınan malzemelere el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ö.D. ise serbest bırakıldı.
Malatya inşaatlardan 3 milyon tl'lik malzeme çalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:37  Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haber
00:36  Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haber
00:36  Bakan Soylu: Türkiye bugün göçü yönetiyor - Haber
00:35  Kadıköy'de 7 katlı binana yangın 11 kişi kurtarıldı 4 kişi hastaneye kaldırıldı(1 - Haber
00:33  Kadıköy'de 7 katlı binana yangın 11 kişi kurtarıldı 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
11.01.2020 00:41:55