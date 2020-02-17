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Malatya inşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralı

İnşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralıMalatya'da, yapımı devam eden inşaattın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

17.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:16
İnşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralı
'da, yapımı devam eden inşaattın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın girişinde tabela takmaya çalışan Nihat K. (46) ile Ramazan A.'nın (24), çıktığı iskele bir anda çöktü. Çökmeyle 3 metre yükseklikten yere düşen işçiler yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Malatya inşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralı

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Kaynak: DHA


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