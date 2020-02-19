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Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarla çocuklara moral veriyor.

19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:00Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor
'da jandarma ekipleri, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarla çocuklara moral veriyor.
İl Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin kırsal mahallelerinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara desteğini sürdürdü.
Jandarma personeli, depremde ağır hasar gören evlerin yıkımı sırasında güvenlik önlemi aldı.
Evi yıkılan vatandaşlarla görüşen jandarma ekipleri, onlara destek oldu.
Jandarma personeli, çeşitli oyuncaklar verdikleri çocuklarla oyun oynadı,.
Deprem bölgesindeki okulları da ziyaret eden jandarma personeli, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, oyun oynayarak özçekim yaptı.

Jandarma, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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