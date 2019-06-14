14.06.2019 16:12
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MALATYA Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü Malatya'da kutlandı

Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü Malatya'da kutlandıMalatya'da, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü Malatya'da kutlandı
Malatya'da, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Malatya'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program kapsamında Hürriyet Parkı kavşağında bulunan Atatürk anıtına çelenk konuldu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, şehit yakınları, gaziler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Albay Necmi İnce anıta çelenk koydu. Çelen bırakılmasının ardından Albay Necmi İnce, başarılarla dolu 180 yıllı köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin, sevgi ve güvenine mahzar olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman kalplerini kazanmıştır dedi.MALATYA Jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü Malatya'da kutlandı
Kaynak: DHA
Necmi İnce, Jandarma, Malatya, Güncel

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