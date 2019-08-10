Haberler» 3. Sayfa» Haber

Malatya jandarmasından trafikte drone'lu denetim

Bayram öncesi Malatya'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırdı.

10.08.2019 18:51 Malatya jandarmasından trafikte drone'lu denetim
Bayram öncesi Malatya'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Ekipler yoğunluk yaşanan noktalarda drone ile trafik denetimleri yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Süleyman Erdal ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da bayram öncesi trafik noktalarını denetleyerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Vali Baruş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdal ve İl Emniyet Müdürü Urhal, Malatya-Adıyaman kara yolu Cumhuriyet Örnekköy mevkisinde bulunan jandarma trafik noktasını ziyaret ederek denetimleri yerinde inceledi.

Bayram tatili süresinde Malatya Valiliği olarak her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerini aldıklarını belirten Vali Baruş, "Polis ve Jandarma teşkilatı bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır" diye konuştu.

Ekipler denetimler sırasında drone ile sürücüleri ve trafik durumunu havadan da görüntüledi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:33   Muğla'daki araç yoğunluğu havadan görüntülendi
19:29   Ödemiş'te orman yangını
19:27   Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülere şeker ikram etti
19:20   7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılması ile son buldu
19:13   Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
18:58   Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "116 bin personelimiz bayram görev yapacak"
18:54   Norveç'te bir camide saldırı: 1 yaralı