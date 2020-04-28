Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MALATYA Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildi

Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildiMALATYA'nın Arapgir ilçesinin koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün karantina uygulanan Eğnir Mahallesi'nde vatandaşlar, normal yaşamlarına döndükten sonra sosyal mesafe kuralını öncelikli ilke edindi.

28.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:58
Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildi
MALATYA'nın Arapgir ilçesinin koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün karantina uygulanan Eğnir Mahallesi'nde vatandaşlar, normal yaşamlarına döndükten sonra sosyal mesafe kuralını öncelikli ilke edindi.
Arapgir ilçesinin 27 hane, 55 nüfuslu kırsal Eğnir Mahallesi'nde, Mart ayı sonunda İstanbul'dan gelen İbrahim Doğan'ın (65), Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantinaya alınarak 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı. 29 Mart'ta karantinaya alınan Eğnir Mahallesi'ndeki karantina uygulaması herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 12 Nisan'da sonlandırıldı.
'CAMDAN DIŞARIYI SEYRETTİK'
Karantina uygulamasının sona ermesiyle 14 günlük hasretleri sona eren mahalleli dışarı çıktı. Karantina süresince evlerinden çıkmayan ve camdan seyrettikleri sokaklara 2 hafta aradan sonra çıkabildiklerini anlatan mahalle sakinleri, "Zor zamanları geride bıraktığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Günlük yaşamlarına yeniden başlayan ve birbirleriyle temas etmeyerek, sosyal mesafe kuralına bağlı kalarak hareket eden mahalli halkı, tarlalarında çalışarak zaman geçiriyor. Maskelerini takmadan dışarı çıkmamaya özen gösteren vatandaşlar, mecbur kalmadıkça ilçe veya kent merkezine gitmeyerek izolasyonlarını da devam ettiriyor.
'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMIYORUZ'
İstanbul'da oturan ve ziyaret için geldiği mahallede karantina uygulaması nedeniyle ayrılamadığını anlatan Hıdır Engintepe (63), "Biz İstanbul'da ikamet etmekteyiz, buraya büyüklerimizi getirmiştik. Bir kişide virüs tespit edilince mahalle karantinaya aldı. Biz de karantinaya uyduk ve mahallemizde kaldık. Virüs salgınının devam etmesinden dolayı da burada yaşamaya devam ediyoruz. Herkes maskesini takıyor, birbiriyle temas etmiyor ve aralarında mesafe bırakarak sohbet ediyor. Tedbirleri elden bırakmıyoruz" dedi.
Mahallede yaşayanlar, karantina sürecini geride bıraktıklarını belirtirken, vatandaşlara kendileri gibi 14 gün geçirmemeleri için evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. MALATYA Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Arapgir, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son dakika: Beylikdüzü’nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi Haberler
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son Dakika: Kadir Şeker’in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş’ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haberler
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Arabistan’dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haberler
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haberler
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Haberler››Güncel››MALATYA Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:52: Karantinadaki minik Alparslan'a doğum günü sürprizi - Haber 11:52: Kovid-19 bahanesiyle Batı Trakya'da ezan sesi kısılmak isteniyor - Haber 11:52: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı - Haber 11:52: Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın - Haber 11:51: Eyüpsultan'da sessiz Ramazan - Haber 11:27: Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı - Magazin 11:22: Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı - Ekonomi 11:21: Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi - Haber 10:59: Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz - Haber 08:56: Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem - Haber