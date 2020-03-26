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Malatya, kayısı çiçeği gelinliğine büründü

Malatya bugünlerde kayısı çiçeği gelinliğine büründü.

26.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:07
Malatya, kayısı çiçeği gelinliğine büründü
Malatya bugünlerde kayısı çiçeği gelinliğine büründü.

Dünyada en fazla Türkiye 'de, Türkiye'de ise en fazla Malatya'da üretilen kayısı ağacı bugünlerde bem beyaz. İlkbahar ile birlikte çiçekleri açan kayısı çiçeğinin bir bölümü üzerine geçtiğimiz günlerde kar yağıp iki beyaz birleşse de, kayısı tomurcuklarına ne kadar zarar verdiği önümüzdeki günlerde meyve döneminde ortaya çıkacak. Yılda 250-350 milyon Dolar civarında Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağlayan, 8 milyon civarında ağaç bulunan ve 50 bin ailenin geçimini sağlayan kayısı Malatyalı için olmazsa olmazlarından. Malatya'da emekli gazeteci seyyah fotoğrafçı Alişan Hayırlı da, objektifini bugünlerde kayısı ağaçlarına çevirip, yüzlerce kayısı çiçeğini fotoğrafladı.

Son günlerin konusu korona virüse aldırış etmeden köy köy gezip fotoğraf makinası ile kayısı ağaçlarını ve çiçeklerinin fotoğrafını çekip arşivine alan Hayırlı, böylece korona virüs stresinden de bir süre uzaklaştığını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Malatya, Güncel

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