17.07.2019 12:19
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MALATYA KAYISI FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Malatya'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Malatya'da, 5 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılından sonra ilk kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, akşam saatlerinde Öğretmen Evi önünde kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Malatya türküleri söyleyerek meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişleri kapatıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde Malatyaspor taraftarları ve STK temsilcileri bulunurken havai fişek gösterisi yapıldı. Traktör kasasına konulan kayısı ağaçları kortejin ilgi odağı olurken, katılanlara tonlarca taze kayısı dağıtıldı. MALATYA KAYISI FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
Kaynak: DHA
Malatya Valiliği, Malatya, Güncel

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