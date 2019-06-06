Malatya kayısısı "erkenci" yetişecek

EMRAH GÖKMEN - Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Ziraat Fakültesince yapılan çalışmalar sonucu sofralık olarak tüketilmek üzere yetiştirilen kayısılar, normal hasat süresinden bir ay önce meyve verdi. Türkiye
'de "Antep
baklavası" ve "Aydın
inciri"nden sonra Avrupa Birliği
tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında yapılan ıslah çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
Üniversitenin Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi'nde öğretim üyelerince yapılan çalışmalar sonucunda kurutulmuş haliyle dünyaca ünlü olan kayısının sofralık ürünü erken hasat edilebilecek.
Çalışma sonucunda normalde temmuz ayının ilk haftası hasat yapılan ve bir ay boyunca meyve alınabilen kentte haziran ayından eylül ayına kadar sofralık ürün alınabilecek.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretim üyelerinin yaptığı çalışmaların meyvelerini verdiğini belirtti. Göreve başlarken dünyaca ünlü kayısıyı bilimle buluşturacaklarını deklare ettiklerini hatırlatan Karabulut, "Hocalarımızın katkılarıyla bilim ve kayısıyı buluşturduk. Erken dönemde kayısı üretmek isteyen tüm çiftçilerimize müjdemiz olsun diyoruz. Kayısının faydalarıyla ilgili birçok çalışma da yaptık." diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, Malatya kayısının yetiştirilmesini bir ay önceye aldıklarını aktararak şöyle devam etti:
"Normalde Temmuz ayında hasadı yapılan, dönem dönem değişik ilçelerimizde geç yetişen kayısımız artık erken bir dönemde yetiştirilip lezzetiyle sofralara gelecek. Bir ay önce hasadı yapılan kayısının bilimle buluştuğunu, asla ve asla genetiğini değiştirmediğimizi, oynamadığımızı buradan bildirmek istiyoruz."
Karabulut, birçok faydası bulunan kayısının Ramazan Bayramı
'nda ve diğer zamanlarda şeker yerine tüketilmesini de tavsiye etti.
"Hasadı 30-35 gün erkene aldık"
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma ise uzun yıllar devam ettikleri bir ıslah projesinin sonuçlarını aldıklarını söyledi. Fakültenin bahçesinde geliştirmeye çalıştıkları birçok kayısı bulunduğuna değinen Asma, bunlardan birisinin ise erkenci kayısı olduğunu ve ilk hasadı da yaptıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Asma, normal şartlarda Malatya'da kayısının temmuz ayının ilk haftası olgunlaştığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Bu çalışmayla kayısının hasadını 30-35 gün erkene aldık. Amacımız burada kayısıda hasat dönemini genişletmek, Malatya'da kayısı hasadını bir aydan 4 aya yaymak. Eylül
ayının ilk haftasına kadar kayısı hasadı yapma fırsatı yakalayacağız. Amacımız dünyaca ünlü Malatya kuru kayısısına sofralık kayısıyı da katmak. Kayısıda tüketimi arttırmak, pazara daha fazla ürün sunmak için kayısıda hasat dönemini 4 aya çıkarmış bulunuyoruz."
Kaynak: AA
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