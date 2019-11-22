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Malatya-Kayseri yolunda kaza: 5 yaralı

Malatya-Kayseri karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.

22.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:39Malatya-Kayseri yolunda kaza: 5 yaralı
Malatya- karayolu Karahan tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesi Karahan tüneli mevkinde M.G. yönetimindeki 38 PN 828 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte G.A. (33), B.A. (10), R.R.A. (7) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki köylülerin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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