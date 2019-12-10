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Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği vatandaşların sosyal ve ekonomik döngünün içinde yer almasını sağlamak adına hizmet etmeye devam ediyor.

10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:25Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı

Bu kapsamda Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30'ar kişilik iki grup halinde toplam 60 kursiyerin katıldığı "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.

Kursla ilgili açıklamada bulunan Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, iş kurma,ülke ekonomisine katkı sunmak ve sosyal hayatın canlanması adına girişimcilik kurslarının çok önemli olduğunu vurguladı. Kent Konseyi olarak daha öncede yüzlerce kişiye girişimcilik kursu verdiklerin ifade eden Yılmaz, " Özellikle engelli, engelli yakınları ve kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslara gösterilen talepler oldukça memnun edici. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansına ve KOSGEB'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu Eğitmeni Mehmet Yılmaz, Uygulamalı Girişimcilik Kursu eğitimlerinin örgün eğitim ve uzaktan eğitimler ile kursiyerlere ulaştıklarını belirtti. Yılmaz, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına düzenlenen girişimcilik kurslarının 4 gün süreceğini söyledi.

Kurstan duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler, desteklerinden dolayı Malatya Kent Konseyine, Fırat Kalkınma Ajansına ve KOSGEB'e teşekkür ettiler.


Kent Konseyi, Malatya, Fırat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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