Haberler » Güncel » Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı - Haber

Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, 4 Aralık Çarşamba günü yapıldı. Yapılan toplantı sonucunda Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Av. Abdulkadir Artan seçildi.

05.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:25Malatya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Kent Konseyi'nin yapılan Yürütme Kurulu Toplantısında, Kent Konseyi Yönetmeliğine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın önerisi üzerine Konseyin Genel Sekreteri olarak Av. Abdulkadir Artan seçildi.

Yürütme Kurulu Toplantısı sırasında kısa bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerek Kent Konseyi, gerekse Şehir Gönüllüleri ve gerekse diğer gönüllü kuruluşların gönüllü meclisler olduğunu belirterek, "Biz şehri yönetirken genelde değerlendirmemiz, katılımcı belediyecilik anlayışı ile şehri yönetme temel esasına dayanan bir yol belirledik. Bizim 2014 yılındaki bizim yerel yönetim programımızda da belirlemiş olduğumuz 5 temel ilkeden bir tanesi de katılımcı belediye ilkesidir. Dolayısıyla sizlerin görüş ve önerileri bizim için önemli ve anlamlıdır.

Şunu ifade edeyim; şehirde yapılacak bir işte öncelikle şehrin önde gelenlerinin görüş ve önerilerinin, resmi meclisin dışında ayrıca Şehir Gönüllüleri Meclisi tarafından da değerlendirilmesi lazım. Biz bu anlamda Şehir Gönüllüleri Meclisini önemsiyoruz." dedi.


Selahattin Gürkan, Kent Konseyi, Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Ordu'da Ceren Özdemir cinayetine ilişkin olumsuz paylaşıma gözaltı - Haber
16:38 AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti - Haber
16:38 Kahramanmaraş'ta jandarmadan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber
16:38 Bakan Çavuşoğlu, Kırgız ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haber
16:38 Otobüs şoförü, yanan otomobile müdahale etti - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:42:17