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MALATYA Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu oldu

Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu olduMalatya'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Taştan (82) ile oğlu Nusret Taştan (63) taburcu edilerek evine uğurlandı.

19.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:11
Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu oldu
Malatya 'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Taştan (82) ile oğlu Nusret Taştan (63) taburcu edilerek evine uğurlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Malatya'da 150'den fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Fatma Taştan ile oğlu Nusret Taştan, doktorlar tarafından uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, "Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz" demesinin ardından anne-oğul, sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. Taburcu edilen anne ve oğlu, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak. MALATYA Koronavirüsü yenen anne-oğul taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Nusret Gökçe, Koronavirüs, Malatya, Anne, Güncel
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