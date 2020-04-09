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Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi yılsonunda tamamlanacak

Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ederken, yılsonunda tamamlanması planlandı.

09.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:50
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi yılsonunda tamamlanacak
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ederken, yılsonunda tamamlanması planlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuru Kayısı ve Lisanslı Depoculuk inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kuru Kayısı ve Lisanslı Depoculuk inşaat çalışmalarını yerinde görüp ve yetkililerden bilgi almak için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; "İnşaat çalışmaları standartlara uygun ve kaliteli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Herhangi bir aksilik çıkmadığı taktirde yıl sonu itibariyle çalışmaların tamamlanacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Gürkan, "Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alan olan, ülkemizde ve dünyada lisanslı depo ve kayısı anlamında ilk olan standartlara uygun çiftçimize ve kayısı üreticilerimize önemli bir merkez ve depo olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gürkan: Üreticilerimize önemli bir katma değer katacaktır

Başkan Gürkan, "Bu merkez ile birlikte, bir taraftan Buğday ve Şire Pazarının buraya entegre edilmesi ile birlikte burası kompleksli kayısı ile ilgili bütün işlemlerin yapıldığı bir merkez olacaktır.Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsa Projesinin inşaat çalışması bittikten sonra, Malatyalı çiftçilerimize ve kayısı üreticilerimize ve kayısı tüccarlarımıza önemli bir katma değer temin edecektir.

Buradaki deponun sürdürülebilirlik ve işlevsel anlamda işlevinin devam ettirilebilmesi noktasında ihale şartlarımızın içerisinde en az 2 yıl depo bittikten sonra buranın işletmesi ile ilgili sürdürülebilirliği de modern anlamda depoculuk anlayışının devam etmesi anlamında ilgili firma tarafından sürdürülebilirlik uygulaması burada gerçekleşecektir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
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