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Malatya Maske Üretiminde Günlük 3 Milyon Adet Hedefleniyor

Koronavirüse karşı tıbbi ekipman üreticileri maske üretimlerini hızlandırmışken aynı zamanda kamu birimleri de bu üretimlere destek veriyor.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Malatya Maske Üretiminde Günlük 3 Milyon Adet Hedefleniyor
Koronavirüse karşı tıbbi ekipman üreticileri maske üretimlerini hızlandırmışken aynı zamanda kamu birimleri de bu üretimlere destek veriyor. Maske üretiminde önemli bir nokta olan Malatya ise bir günde 3 milyona yakın maske üretmeyi hedefliyor. Malatya maske üretimi merkezi olarak hedefine koyduğu 3 milyon maske üretimi için çalışmalarını hızlandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katıldığı Instagram yayınında şehrin genel durumunu anlatırken maske üretimlerinden de bahsetti. Vatandaşların Koronavirüs sürecinde kullanabileceği en büyük koruyucu kalkan olan maskelerin seri üretiminde önemli bir noktaya gelindiği ifade edildi.

Malatya maske üretimi konusunda iddialı

Şehir yönetimi olarak anlaşılan üreticilerle 2 milyona yakın maske ürettiklerini aktaran Gürkan, diğer müteşebbislerin de maske üretimine dahil olduğu süreçte 3 milyon adetin üzerine çıkabileceklerini dile getirdi. Bunun yanında sadece belediye olarak günde 60 bin maske ürettiklerini de aktardı.

"Tekstil sektöründeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. İçlerinden 12 tanesi gönüllü olarak üretime dahil oldu. Bu çalışmalara başlarken de 3 milyon gibi bir hedef koyduk. Şu anda 12 firma ile 2 milyon civarı maske üretimine yaklaştık"

Ayrıca Koronavirüse karşı tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulandığını aktaran Başkan sözlerini şöyle devam ettirdi: "160 civarında hastamız var ve virüsü bulaştırdıkları kişiler karantinada tutuluyor. Bu yüzden evde kalmak sağlıklı kalmanın temel koşulu. Bu sadece bireyin sağlığı için değil toplum sağlığı açısından da önemli"

Maske üretimi son zamanların en önemli konularının başında gelmeye başlamıştı. Hatta istihbarat servisleri maske savaşına tutuşmuş ve birbirlerinin maskelerini çalmaya başlamışlardı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Selahattin Gürkan, Koronavirüs, Malatya, Teknoloji
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