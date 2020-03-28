Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya medikal malzeme satışlarına sıkı takip

Korona virüs salgını ile birlikte halk sağlığını tehdit eden kaçak dezenfektan üretimine karşı sıkı tedbirler alınırken, Malatya'da yapılan denetimlerde 151 litre dezenfektan ele geçirildi.

28.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:42
Malatya medikal malzeme satışlarına sıkı takip
Korona virüs salgını ile birlikte halk sağlığını tehdit eden kaçak dezenfektan üretimine karşı sıkı tedbirler alınırken, Malatya 'da yapılan denetimlerde 151 litre dezenfektan ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca fahiş fiyat uygulayan işyerlerine de ceza kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte medikal ürün satan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vergi, Sağlık, Ticaret Memurları ile Battalgazi Belediye personellerinin de katıldığı denetimlerde İzzetiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramalarda üretim izni olmayan bir firmaya ait 86 adet 1 litrelik el dezenfektanı ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca ürünlerde fahiş fiyat uygulandığı de tespit edildi. Denetimler kapsamında Yeni Hamam Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan denetimlerde de yine üretim izni olmayan firmaya ait 65 adet 1 litrelik el dezenfektanına ele geçirildi. Ayrıca bin 250 adet faturasız tıbbi maskeye de el koyan ekipler her iki işyerine hakkında idari işlem başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Malatya medikal malzeme satışlarına sıkı takip - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:35: Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü - Haberler 17:28: Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu - Haberler 17:27: Rumların karantinadaki eğlencesi tombala - Haberler 17:26: Ankara'da Korona etkisi: Meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı - Haberler 17:23: Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:44: Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü - Haberler 16:43: Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler 16:34: Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi - Haberler 16:14: Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu