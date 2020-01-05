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Malatya merkeze mevsimin 2'nci karı düştü

Malatya merkeze mevsimin 2'nci karı düşerken, kar güzel görüntü oluşturdu.

05.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:38 Malatya merkeze mevsimin 2'nci karı düştü
merkeze mevsimin 2'nci karı düşerken, kar güzel görüntü oluşturdu.

Malatya merkeze mevsimin ilk karı 5 Aralık 2019 tarihinde düşerken, mevsimin ikinci karı da bir ay sonra şehir merkezini beyaza boyadı. Merkezde kar kalındığı yaklaşık 5 santimetreye, yüksek kesimlerde de 10-15 santimetreye ulaştı.

Bu arada, ilçesini beyaz örtü gibi kaplayan kar yağışı, etkisi arttırarak sürüyor. Yağışın Arguvan'da hafta içi etkili olması bekleniyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerin yoları kapalı olduğu, kapanan mahalle yollarına Arguvan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması ile yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Arguvan ilçe kaymakamı Abdullah Şahin ise yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde karın etkisini tekrar göstereceğinin tahmin edildiğini ifade edip, meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Şahin, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz bulundurmaları gerektiğini kaydetti. - MALATYA

Arguvan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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