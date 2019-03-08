Malatya Merkezli 2 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kaynak: İHA

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 aylık bir çalışma yaptı. Bu kapsamda Malatya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Malatya'da 4 ve Kütahya'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 90 gram sentetik kannabinoid maddesi, 25 gram eroin, 4,75 gram esrar, 15 adet kontrole tabi hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA