12 Mart 2019, 15:16
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Malatya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

MALATYA merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - Malatya Malatya, Güncel
Kaynak: DHA