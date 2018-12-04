04 Aralık 2018, 12:05
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Malatya Merkezli 5 İlde Fetö'den 9 Gözaltı

Malatya Merkezli 5 İlde Fetö

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ’ye yönelik toplam 14 adreste yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik toplam 14 adreste yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa illerinde toplam 14 adreste operasyon yapıldı.

Operasyonlar sonucu FETÖ'nün gizli iletişim aracı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - MALATYA
04 Aralık 2018 Salı 12:05



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