Malatya Merkezli 5 İlde Fetö'den 9 Gözaltı

Malatya
merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik toplam 14 adreste yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Malatya merkezli Ankara
, Adıyaman
, Bingöl
ve Bursa
illerinde toplam 14 adreste operasyon yapıldı.
Operasyonlar sonucu FETÖ'nün gizli iletişim aracı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - MALATYA
04 Aralık 2018 Salı 12:05