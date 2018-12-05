Malatya Merkezli 7 İlde Fetö'den 7 Gözaltı

Malatya
merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK
mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Malatya merkezli, Kütahya
, Düzce
, Adana
, Diyarbakır
, Bolu
ve Şırnak
illerinde toplam 8 adreste gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 5 muvazzaf astsubay ve 2 ihraç edilen astsubay olmak üzere 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA
Malatya
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:08