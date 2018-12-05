05 Aralık 2018, 14:08
»»

Malatya Merkezli 7 İlde Fetö'den 7 Gözaltı

Malatya Merkezli 7 İlde Fetö

Malatya merkezli 7 ilde FETÖ’nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

Malatya merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Malatya merkezli, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak illerinde toplam 8 adreste gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 5 muvazzaf astsubay ve 2 ihraç edilen astsubay olmak üzere 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA Malatya
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:08