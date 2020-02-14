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Malatya merkezli FETÖ'nün "TSK yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin "TSK mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:40Malatya merkezli FETÖ'nün
merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin "TSK mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara ve İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 5'i muvazzaf subay ve astsubay, 4'ü daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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