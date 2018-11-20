Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

20 Kasım 2018 Salı 15:54



20 Kasım 2018 Salı 15:54

Malatya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik projeli olarak çalışma yürütüldü.Örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya merkezli Uşak, Mersin ve Ankara illerinde yapılan operasyon ile 3 muvazzaf, 2 ihraç astsubay ile 2 ihraç askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.Operasyon kapsamında ayrıca Ankara, Konya ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesinde görevli 1 doktor KOM Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA