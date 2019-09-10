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Malatya merkezli fetö operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

10.09.2019 13:39 Malatya merkezli fetö operasyonu: 12 gözaltı
MALATYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı 12 adrese baskın yaptı. Operasyonlarda, aralarında muvazzaf subay, görevlerinden ihraç edilen astsubaylarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Malatya, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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