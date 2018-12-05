Malatya Merkezli Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik Malatya, Kütahya
, Düzce
, Adana
, Diyarbakır
, Bolu
ve Şırnak
'ta 8 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda arama yapılan adreslerdeki 7 kişi gözaltına alındı. Polisin, operasyonda bulunamayan 1 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmasını da sürdürdüğü belirtildi. - Malatya
Malatya
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10