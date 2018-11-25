Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

Malatya
merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli Adıyaman
, Şanlıurfa
ve Van
'da toplam 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen iltisaklı kurum ve dernek çalışanı 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilirken, yakalanan 10 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA
Malatya
25 Kasım 2018 Pazar 10:50