Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Elazığ
ve Konya
'da 12 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri küçük çocuğunun olması, 3'ü de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrolle serbest bırakıldı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44