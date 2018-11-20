Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin Malatya, Ankara
, Mersin
ve Uşak
'ta daha önce belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 muvazzaf astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilen 2 astsubay ve 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan, Ankara, Konya
ve Zonguldak
cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezinde görevli doktor da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince yakalanarak, soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.
Malatya