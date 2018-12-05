Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Malatya, Kütahya
, Düzce
, Adana
, Diyarbakır
, Bolu
ve Şırnak
'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 muvazzaf ve 2 meslekten ihraç edilen astsubay gözaltına alındı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:36