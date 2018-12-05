05 Aralık 2018, 13:36
»»

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Malatya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 muvazzaf ve 2 meslekten ihraç edilen astsubay gözaltına alındı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:36