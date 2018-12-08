Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamladı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, bir kadın da bebeği olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir zanlının ise hakkında yakalama kararı çıkartılan kente gönderildiği öğrenildi.
Malatya'da 4 Aralık
'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince ByLock kullandıkları gerekçesiyle Malatya, Ankara
, Adıyaman
, Bingöl
ve Bursa
'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Malatya
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:53