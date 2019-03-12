Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul
, Kastamonu
ve Osmaniye
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Malatya, Güncel
Kaynak: AA