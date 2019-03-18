Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul
, Kastamonu
ve Osmaniye
'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, küçük yaşta çocukları bulunan 5 kadın zanlı ile etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yakalama kararı bulunan 3 zanlının arandığı öğrenildi.
Malatya merkezli 4 ilde, 12 Mart'ta ByLock kullandıkları ileri sürülen zanlılara yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalanmıştı.
Güncel
Kaynak: AA