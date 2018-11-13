Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı

13 Kasım 2018 Salı 14:51



13 Kasım 2018 Salı 14:51

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 9 şüphelinin yakalanması için Malatya merkezli Elazığ ve Konya'da operasyon düzenlendi. Aralarında Malatya Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA