Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütle iltisakları bulunan şüphelilere yönelik Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütle iltisakları bulunan, örgüt içerisinde görev alan, yapıya ait okullarda çalışan ve Bank Asya'ya destek için para yatırdığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.