Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütle iltisakları bulunan şüphelilere yönelik 3 Aralık'ta Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.