Haberler » Güncel » Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Haber

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

13.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:36Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından 11 Aralık günü Malatya, Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 13 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 51 tabanca mermisi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:03 Kktc bakanlar kurulu'ndan kritik iha ve siha kararı - Haber
21:00 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (1) - Haber
20:59 KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı - Haber
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Haber
20:57 'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
13.12.2019 21:04:28