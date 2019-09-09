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Malatya miraç, düştüğü çayda boğuldu

Miraç, düştüğü çayda boğulduMalatya'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.

09.09.2019 15:46
Miraç, düştüğü çayda boğuldu
Malatya'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Keklikpınar Aşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otizm sendromlu Miraç Gültekin, evlerinin yakınlarında bulunan Tohma Çayı'na gitti. Dengesini kaybedip çaya düşen Miraç, suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda Gültekin, suyun 3 metre derinliğinde bulundu. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Miraç Gültekin'in, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otizmli Miraç'ın cansız bedeni morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Malatya miraç, düştüğü çayda boğuldu

Malatya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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