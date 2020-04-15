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Malatya Müftülüğü, sosyal medya üzerinden ödüllü kompozisyon yarışması düzenleyecek

Malatya İl Müftülüğü, sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü kompozisyon yarışması düzenleyecek.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:44
Malatya Müftülüğü, sosyal medya üzerinden ödüllü kompozisyon yarışması düzenleyecek
Malatya İl Müftülüğü, sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü kompozisyon yarışması düzenleyecek.
Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla düzenlenen "Yusuf Suresi'nden Hayatıma Notlar" başlıklı yarışmaya, örgün veya açıktan öğrenim gören 1 Ocak 1993 ve üzeri doğumlu üniversite öğrencileri katılabilecek.
Yarışmaya kayıtlar 19 Nisan'a kadar devam ederken, 20 Nisan 2020 tarihinde alanında uzman gençlik çalışmacısı hocaların rehberliğinde 20 gün Whatsapp üzerinden Yusuf Suresi'ni ve Hazreti Yusuf'un hayatını anlatacak, ardından bunlarla ilgili kompozisyon yazılacak.
Birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye 250, dördüncü ve onunculuğa kadar olan kişilere ise 100'er lira ödül verilecek yarışmada, dereceye girenler Kadir Gecesi'nde ilan edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel
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