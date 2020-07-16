MALATYA Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi

Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi

AMERİKA Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı Malatya semalarında çıplak gözle görüntülendi.

NASA tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.